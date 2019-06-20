Кравчук: не исключено, что Панарин и Бобровский уйдут в «в пакете»

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Кравчук поделился мнением о будущем голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.



«Безусловно, для российского болельщика главная интрига рынка — куда уйдут два наших легионера «Коламбуса» Сергей Бобровский и Артемий Панарин. Вариантов множество, рынок ожидается очень хороший, со спросом всё в порядке.



В принципе коллективизм — это не про НХЛ, в основе лиги прежде всего интересы игрока, личности. Но не исключён вариант, что Панарин и Бобровский уйдут, что называется, «в пакете» — в один клуб. Это достаточно любопытный прецедент, всё-таки оба хоккеисты дорогостоящие, и у клуба-претендента должно быть очень много пространства до потолка зарплат.



После всех перемен вокруг Панарина у обоих хоккеистов один агент. Это даёт ему, а значит, и игрокам дополнительные возможности для переговоров с заинтересованными клубами. То есть возможны большие торги и большие сделки.



Думаю, главный кандидат — «Флорида». У «пантер» перспективный состав, но они всегда рисковали с тренерами-новичками, что не срабатывало. Теперь в клуб пришёл Джоэль Кенневилль, один из самых опытных и думающих тренеров в НХЛ, работавший с Панариным в «Чикаго», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

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