Кравчук: не исключено, что Панарин и Бобровский уйдут в «в пакете»

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Кравчук поделился мнением о будущем голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
«Безусловно, для российского болельщика главная интрига рынка — куда уйдут два наших легионера «Коламбуса» Сергей Бобровский и Артемий Панарин. Вариантов множество, рынок ожидается очень хороший, со спросом всё в порядке.
В принципе коллективизм — это не про НХЛ, в основе лиги прежде всего интересы игрока, личности. Но не исключён вариант, что Панарин и Бобровский уйдут, что называется, «в пакете» — в один клуб. Это достаточно любопытный прецедент, всё-таки оба хоккеисты дорогостоящие, и у клуба-претендента должно быть очень много пространства до потолка зарплат.
После всех перемен вокруг Панарина у обоих хоккеистов один агент. Это даёт ему, а значит, и игрокам дополнительные возможности для переговоров с заинтересованными клубами. То есть возможны большие торги и большие сделки.
Думаю, главный кандидат — «Флорида». У «пантер» перспективный состав, но они всегда рисковали с тренерами-новичками, что не срабатывало. Теперь в клуб пришёл Джоэль Кенневилль, один из самых опытных и думающих тренеров в НХЛ, работавший с Панариным в «Чикаго», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
- 20 июня 2019
-
11:56
-
11:35
-
11:21
-
10:57
-
10:28
-
10:03
-
09:45
-
09:21
-
09:09
-
08:36
-
08:28
-
08:13
-
06:49
-
05:41
-
05:28
-
05:24
-
04:55
-
04:45
-
04:35
-
04:27
-
04:10
-
04:05
-
04:00
-
03:44
-
03:36
-
03:26
- 19 июня 2019
-
23:59
-
23:22
-
22:56
-
22:31
-
22:20
-
21:27
-
21:10
-
20:52
-
20:31