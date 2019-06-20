«Вашингтон» хочет вернуть нападающего Маркуса Юханссона

Нападающий Маркус Юханссон может продолжить карьеру в «Вашингтон Кэпиталз», за который он выступал с 2010 по 2017 год.



По информации североамериканского инсайдера Ника Кипреоса, шведский хоккеист рассчитывает получить контракт с зарплатой в $ 5-6 млн в год, а столичный клуб хотел бы вернуть игрока.



В сезоне-2018/19 28-летний форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». На счету скандинава 13 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «-16». В плей-офф Юханссон набрал 11 (4+7) баллов в 22 играх.



Ранее «Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим Карлом Хагелином, который является соотечественником Юханссона.

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