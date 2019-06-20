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Фаворит драфта юниоров НХЛ Какко: готов много работать, чтобы получить шанс

Фаворит драфта юниоров НХЛ Какко: готов много работать, чтобы получить шанс
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Каапо Какко, считающийся одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, поделился ожиданиями от церемонии, которая состоится в Ванкувере 21 и 22 июня.

«Для меня драфт — лишь очередной этап на пути к прогрессу. Неважно, как высоко я буду выбран, тем более это ещё не означает успешной игры в НХЛ. Каждый из молодых хоккеистов должен будет много работать, чтобы доказать выбравшему его клубу свой уровень и получить шанс по-настоящему заиграть в лучшей лиге мира. Я готов это делать. И эйфории от успехов в составе сборной Финляндии не испытываю», — приводят слова финского хоккеиста «Известия».

Преддрафтовый рейтинг возглавил американский нападающий Джек Хьюз, удачно отыгравший на ЧМ-2019, форвард Каапо Какко — второй.

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