Третьяк: на Овечкина и Кучерова идут как на солистов балета в Большой театр

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал вручение престижных наград российским игрокам, выступающим в НХЛ.



Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал самым ценным игроком регулярного чемпионата, лучшим бомбардиром и получил приз «Тед Линдсей Эворд». Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером регулярки.



«Овечкин — кумир для всей Северной Америки. Приезжаешь, допустим, в Монреаль, там люди в дни матчей с «Вашингтоном» говорят: «Мы идём на Овечкина сегодня». Сейчас народ идёт на Кучерова, когда к ним приезжает «Тампа». Люди идут на них как на солистов балета в Большой театр. Они и есть звезды высочайшего уровня, и, чтобы достичь таких результатов, надо трудиться много-много лет. Я очень рад их наградам и от всего сердца их поздравляю!» — цитирует Третьяка «РИА Новости».



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