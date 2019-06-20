Третьяк: на Овечкина и Кучерова идут как на солистов балета в Большой театр

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал вручение престижных наград российским игрокам, выступающим в НХЛ.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал самым ценным игроком регулярного чемпионата, лучшим бомбардиром и получил приз «Тед Линдсей Эворд». Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером регулярки.
«Овечкин — кумир для всей Северной Америки. Приезжаешь, допустим, в Монреаль, там люди в дни матчей с «Вашингтоном» говорят: «Мы идём на Овечкина сегодня». Сейчас народ идёт на Кучерова, когда к ним приезжает «Тампа». Люди идут на них как на солистов балета в Большой театр. Они и есть звезды высочайшего уровня, и, чтобы достичь таких результатов, надо трудиться много-много лет. Я очень рад их наградам и от всего сердца их поздравляю!» — цитирует Третьяка «РИА Новости».
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим вратарём регулярного чемпионата НХЛ.
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