Тротц — про Овечкина: мне повезло работать с одним из лучших атлетов всех времён

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



Знаете, мне действительно повезло работать с одним из лучших атлетов всех времён. Ови обладает исключительным набором умений. Его игра уникальна, а уровень мастерства просто недостижим. При всех известных своих достоинствах он очень здорово работает клюшкой и пасует. Он вообще намного лучше играет в пас, чем люди считают. Но, конечно, по сравнению с остальными его выделяет бросок. Его воля к победе и желание быть лучшим снайпером — всё это само по себе талант.



В его возрасте надо забивать по 30-40 голов, потому что это естественный ход вещей и функционирования организма. Но он по-прежнему забивает 50. В начале четвертого десятка количество голов обычно идёт на спад. Однако с ним этого не произошло. Он по-прежнему стремится быть лучшим в том, что делает.



Кроме того с момента завоевания Кубка он несколько пересмотрел свои цели. Он женился, у него появился сын. И он по-прежнему очень целеустремлен. Это один из лучших хоккеистов своего поколения и точно лучший снайпер», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, под руководством Барри Тротца Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.

Тротц стал лучшим тренером сезона, завоевав «Джек Адамс Эворд»