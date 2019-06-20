Джиордано — про Овечкина: год за годом он забивает по 50 голов, это невероятно

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано прокомментировал выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Это просто невероятно. Это сложно объяснить. Год за годом он забивает по 50 голов. Очень круто смотреть за тем, как он это делает. Все знают, откуда он бросает, но он по-прежнему раз за разом добивается успеха. Это действительно особенный игрок», — цитирует Джиордано официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин в сезоне-2018/19 вновь стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 51 шайбу. В плей-офф «столичные» вылетели в первом раунде. В сезоне-2017/18 Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.



Напомним, 35-летний Марк Джиордано получил приз лучшему защитнику сезона в НХЛ.