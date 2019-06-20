Третьяк: Василевский в своём амплуа забрал всё. Это лучший вратарь мира и НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выступление российского голкипера Андрея Василевского, который получил приз лучшему вратарю НХЛ в сезоне-2018/19.



«Василевский в своём амплуа забрал всё. Можно сказать, это лучший вратарь мира и НХЛ. И он этого достоин. Я вспоминаю, как он бился с чехами на чемпионате мира. Помню, я отразил 47 бросков в матче с «Монреаль Канадиенс», а потом полночи не спал. А он – 50! Да ещё потом буллиты взял. Это какую же психологию нужно иметь! Он многое сделал и имел право на ошибку, но он бился до последней секунды. Это достойно уважения. С Василевского надо брать пример.



Не критиковать на уровне «проиграли-выиграли» – это спорт, а рассматривать игроков как пример для подражания. Надо воспитывать молодёжь на этом. А что такое НХЛ, я знаю. И играл, и был тренером. Это очень сложная работа. В сентябре-октябре ты улыбаешься, а в ноябре уже не очень, а в конце сезона эмоции выхолощены. Всё из-за постоянных игр, перелётов, тренировок. Очень трудно там быть лучшим», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Василевский — о завоевании «Везины»: потрясающие эмоции, я нервничал

Василевский получил 28 первых мест из 31 в голосовании на «Везину»