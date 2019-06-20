Утверждён план предсезонной подготовки ЦСКА

Руководство и тренерский штаб московского ЦСКА утвердили план предсезонной подготовки команды к сезону-2019/20.



15 июля «армейцы» выйдут из отпуска и в течение трёх дней пройдут углублённый медицинский осмотр.



15-18 июля пройдёт тренировочный сбор в Москве



В период с 18 июля по 1 августа «армейцы» отправятся на тренировочный сбор в Валкеакоски (Финляндия).



4-7 августа пройдёт тренировочный сбор в Москве:



6 августа, матч ЦСКА – «Адмирал»

7 августа, матч ЦСКА – «Адмирал»



В период с 8 по 17 августа состоится тренировочный сбор в Ле Сантье (Швейцария):



14 августа, матч ЦСКА – «Лозанна»

15 августа, матч ЦСКА – «Женева-Серветт»

16 августа, матч ЦСКА – «Фрибург»



В период с 22 по 25 августа ЦСКА примет участие в турнире «Кубок мэра Москвы»:



22 августа, матч ЦСКА – «Спартак»

24 августа, матч ЦСКА – «Витязь»

25 августа, матч ЦСКА – «Динамо»



26-31 августа пройдёт тренировочный сбор в Москве.

Московское «Динамо» утвердило план предсезонной подготовки