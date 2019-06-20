Утверждён план предсезонной подготовки ЦСКА

Руководство и тренерский штаб московского ЦСКА утвердили план предсезонной подготовки команды к сезону-2019/20.
15 июля «армейцы» выйдут из отпуска и в течение трёх дней пройдут углублённый медицинский осмотр.
15-18 июля пройдёт тренировочный сбор в Москве
В период с 18 июля по 1 августа «армейцы» отправятся на тренировочный сбор в Валкеакоски (Финляндия).
4-7 августа пройдёт тренировочный сбор в Москве:
6 августа, матч ЦСКА – «Адмирал»
7 августа, матч ЦСКА – «Адмирал»
В период с 8 по 17 августа состоится тренировочный сбор в Ле Сантье (Швейцария):
14 августа, матч ЦСКА – «Лозанна»
15 августа, матч ЦСКА – «Женева-Серветт»
16 августа, матч ЦСКА – «Фрибург»
В период с 22 по 25 августа ЦСКА примет участие в турнире «Кубок мэра Москвы»:
22 августа, матч ЦСКА – «Спартак»
24 августа, матч ЦСКА – «Витязь»
25 августа, матч ЦСКА – «Динамо»
26-31 августа пройдёт тренировочный сбор в Москве.
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