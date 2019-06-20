«Ванкувер» подписал новый контракт с защитником Эдлером

«Ванкувер Кэнакс» подписал новый двухлетний двусторонний контракт с защитником Александром Эдлером. По новому соглашению игрок получит $ 12 млн за два сезона. Об этом сообщает официальный сайт «Кэнакс».
«Алекс важен для нашей команды. На протяжении всей карьеры он играет ключевую роль в нашей защите. Он лидер с огромным опытом, который стабильно играет важные минуты и вносит свой вклад в нашу командную игру. Мы очень рады, что он продолжит выступления за «Ванкувер», — заявил генеральный директор команды Джим Беннинг.
33-летний уроженец Эстерсунда (Швеция) на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиге выступает за «Ванкувер». В минувшем сезоне он набрал 34 (10+24) очка в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Интересно, что ранее сообщалось о скором уходе Эдлера из клуба.
- 20 июня 2019
-
17:59
-
17:39
-
17:00
-
16:48
-
16:08
-
15:24
-
15:07
-
14:35
-
13:56
-
13:37
-
13:15
-
12:54
-
12:34
-
12:20
-
11:56
-
11:35
-
11:21
-
10:57
-
10:28
-
10:03
-
09:45
-
09:21
-
09:09
-
08:36
-
08:28
-
08:13
-
06:49
-
05:41
-
05:28
-
05:24
-
04:55
-
04:45
-
04:35
-
04:27
-
04:10