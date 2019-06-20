«Ванкувер» подписал новый контракт с защитником Эдлером

«Ванкувер Кэнакс» подписал новый двухлетний двусторонний контракт с защитником Александром Эдлером. По новому соглашению игрок получит $ 12 млн за два сезона. Об этом сообщает официальный сайт «Кэнакс».



«Алекс важен для нашей команды. На протяжении всей карьеры он играет ключевую роль в нашей защите. Он лидер с огромным опытом, который стабильно играет важные минуты и вносит свой вклад в нашу командную игру. Мы очень рады, что он продолжит выступления за «Ванкувер», — заявил генеральный директор команды Джим Беннинг.



33-летний уроженец Эстерсунда (Швеция) на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиге выступает за «Ванкувер». В минувшем сезоне он набрал 34 (10+24) очка в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.



Интересно, что ранее сообщалось о скором уходе Эдлера из клуба.