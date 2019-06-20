Перри прокомментировал уход из «Анахайма» после 14 лет в клубе
34-летний нападающий Кори Перри прокомментировал уход из «Анахайм Дакс». В канадском клубе он провёл 14 лет профессиональной карьеры.
«Обидно. Сколько хоккеистов провели 1000 матчей в одной команде? Явно не так много. Я был так близок… Увы, травмы тоже сыграли роль. Если бы не они, я бы уже оформил это достижение.
Когда сообщили эту новость, я опешил. Не ожидал такого. Тяжело покидать место, в котором пробыл так много времени. Впрочем, я уважаю решение клуба. Не могу сказать, что ко мне относились плохо на протяжении этих лет или что-то в этом роде. Все в организации были очень добры ко мне», — цитирует Перри TSN.
Напомним, в 2007 году Перри стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Анахайма».
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