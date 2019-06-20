Джиордано: после сезона в России я снова начал верить в себя

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано прокомментировал завоевание приза лучшему защитнику сезона в НХЛ.



«Если честно, сегодня это выглядит довольно сюрреалистично. Все эти годы я очень тяжело работал ради подобного признания. В моей карьере много взлетов и падений. Тем не менее, после сезона в России я снова начал верить в себя. Очень приятно, что мою игру отмечают многие великие игроки прошлого, которые выигрывали аналогичную награду.



Горжусь тем, что тренируюсь не только на льду, но и поддерживаю форму вне командных тренировок. Но всё же, не так-то и легко играть после 30 лет. Каждый игрок осознаёт это, но каждый хочет играть как можно дольше. Получить награду в моём возрасте — это особенный момент, который действительно особенный и для меня, и для моей семьи», — цитирует Джиордано официальный сайт НХЛ.

Напомним, уроженец Торонто выступал в составе «Динамо» Москва в сезоне-2007/2008.

Джиордано выиграл приз лучшему защитнику сезона в НХЛ