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Врио Башкирии: «Везина» Василевского — заслуга Андрея и системы «Салавата»

Врио Башкирии: «Везина» Василевского — заслуга Андрея и системы «Салавата»
Хоккей / КХЛ 0

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал завоевание Андреем Василевским приза «Лучшему вратарю сезона» в Национальной хоккейной лиге. Напомним, Василевский является воспитанником ХК «Салават Юлаев».

«Очень рад за нашу хоккейную школу — её воспитанник Андрей Василевский назван лучшим вратарем НХЛ. Это всего лишь второй россиянин, добившийся настолько выдающегося успеха в сильнейшей лиге мира.

И это, безусловно, заслуга и самого Андрея, и его тренеров, и всей способной воспитывать игроков топ-уровня системы «Салавата Юлаева», с чем я всех от души поздравляю и желаю успехов в новом сезоне», — цитирует Хабирова ТАСС.

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Ранее успех Василевского прокомментировал его отец Андрей Василевский-старший.

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