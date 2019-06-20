Врио Башкирии: «Везина» Василевского — заслуга Андрея и системы «Салавата»
Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал завоевание Андреем Василевским приза «Лучшему вратарю сезона» в Национальной хоккейной лиге. Напомним, Василевский является воспитанником ХК «Салават Юлаев».
«Очень рад за нашу хоккейную школу — её воспитанник Андрей Василевский назван лучшим вратарем НХЛ. Это всего лишь второй россиянин, добившийся настолько выдающегося успеха в сильнейшей лиге мира.
И это, безусловно, заслуга и самого Андрея, и его тренеров, и всей способной воспитывать игроков топ-уровня системы «Салавата Юлаева», с чем я всех от души поздравляю и желаю успехов в новом сезоне», — цитирует Хабирова ТАСС.
Василевский: удивлён, что только два русских вратаря выигрывали «Везину»
Ранее успех Василевского прокомментировал его отец Андрей Василевский-старший.
- 20 июня 2019
-
22:50
-
22:29
-
21:58
-
21:28
-
20:59
-
20:47
-
19:47
-
17:59
-
17:39
-
17:00
-
16:48
-
16:08
-
15:24
-
15:07
-
14:35
-
13:56
-
13:37
-
13:15
-
12:54
-
12:34
-
12:20
-
11:56
-
11:35
-
11:21
-
10:57
-
10:28
-
10:03
-
09:45
-
09:21
-
09:09
-
08:36
-
08:28
-
08:13
-
06:49
-
05:41
Партнерский контент