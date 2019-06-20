Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал видео с Кузнецовым и белым порошком

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан надеется, что скандальная история, в которую попал россиянин Евгений Кузнецов, не отразится на его игре в следующем сезоне.



«Мы двигаемся вперёд и не заостряем на этом внимание. Надеемся, Евгений выдаст отличный сезон-2019/20», — передаёт слова Маклеллана журналист Стивен Вайно в своём «твиттере».



Напомним, после чемпионата мира по хоккею — 2019 в Интернете появилось видео, на котором Евгений Кузнецов находится рядом с белым порошком. Позже видеозапись прокомментировал как сам хоккеист, так и представители «Вашингтон Кэпиталз». Кузнецов сообщил, что видео относится к лету 2018 года и снято в Вегасе, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. По словам форварда, он зашёл к знакомым в номер, но вскоре покинул его.

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