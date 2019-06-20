Голкипер «Динамо» Санкт-Петербург Тодыков перешёл в «Витязь»
Российский вратарь ХК «Динамо» Санкт-Петербург Антон Тодыков стал игроком ХК «Витязь». Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Интересно, что ранее сообщалось о продлении контракта Тодыкова с «Динамо» на будущий сезон, однако по соглашению сторон он был расторгнут.
В минувшем сезоне Тодыков провёл за «Динамо» 44 матча, в которых процент отражённых бросков составил 92,2 при коэффициенте надёжности 1,74. В десяти играх Антон оставил свои ворота в неприкосновенности.
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