«Рейнджерс» могут обменять Наместникова и Бучневича

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может расстаться с российскими игроками Владиславом Наместниковым и Павлом Бучневичем.



«В «Рейнджерс» обсуждают различные пути улучшения команды и возможные обмены ряда своих игроков. Под чистку могут попасть и два россиянина — Наместников и Бучневич.



Другими игроками, с которыми готовы расстаться в Нью-Йорке, являются Крис Крайдер, Джимми Веси и Кевин Шаттенкирк. Судьба всех игроков должна определиться в ближайшие дни.



На такой шаг готов пойти генеральный менеджер клуба Джефф Гортон, который рассматривает различные пути улучшения команды. После приглашения Джейкоба Трубы он по-прежнему нацелен и на контракт с россиянином Артемием Панариным», — сообщает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли.