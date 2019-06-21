«Эдмонтон» желает заполучить вратаря «Каролины» Мразека

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» сделал запрос на обмен голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Мразека. Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн в своём «твиттере».
Напомним, о трудностях «Каролины» с продлением контракта Мразека стало известно 19 июня. Невзирая на то, что «Харрикейз» планируют сохранить игрока, «Ойлерз» в любой момент готовы начать переговоры с ним по контракту.
В сезоне-2018/19 Мразек провёл 40 матчей в регулярном чемпионате, одержав 23 победы. Он отражал 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,39. Кроме того, голкипер оформил четыре «сухаря». В 11 матчах плей-офф он отражал 89,4% бросков, пропуская 2,73 шайбы за игру. В «Каролине» Петер выступает один сезон — год назад он перебрался в текущий клуб из «Филадельфии».
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