Райан Кэллахан может завершить карьеру из-за дегенеративного заболевания
Генеральный менеджер «Тампы-Бэй Лайтнингз» Жюльен Брисбуа поведал о непростом заболевании нападающего команды Райана Кэллахана. По словам функционера, наилучшим решением для игрока будет завершение профессиональной карьеры, сообщает журналист Кэйли Челиос в своём «твиттере».
34-летнему игроку диагностировано дегенеративно-дистрофическое заболевание диска —эффект ежедневного стресса и небольших повреждений, которые приводят к сдавливанию корешков cпинного мозга, и сопровождаются сильными болями и слабостью.
В минувшем сезоне Кэллахан провёл 52 матча за «Тампу», в которых отметился 17 (7+10) очками. За американский клуб Райан выступает с 2014 года. Ранее он восемь лет представлял в Национальной хоккейной лиге «Нью-Йорк Рейнджерс».
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