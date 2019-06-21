Райан Кэллахан может завершить карьеру из-за дегенеративного заболевания

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй Лайтнингз» Жюльен Брисбуа поведал о непростом заболевании нападающего команды Райана Кэллахана. По словам функционера, наилучшим решением для игрока будет завершение профессиональной карьеры, сообщает журналист Кэйли Челиос в своём «твиттере».



34-летнему игроку диагностировано дегенеративно-дистрофическое заболевание диска —эффект ежедневного стресса и небольших повреждений, которые приводят к сдавливанию корешков cпинного мозга, и сопровождаются сильными болями и слабостью.



В минувшем сезоне Кэллахан провёл 52 матча за «Тампу», в которых отметился 17 (7+10) очками. За американский клуб Райан выступает с 2014 года. Ранее он восемь лет представлял в Национальной хоккейной лиге «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нападающий «Тампа-Бэй» Кэллахан выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча