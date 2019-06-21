Лундквист: нынешние успехи Василевского закономерны

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал выступление российского голкипера Андрея Василевского, который получил приз лучшему вратарю НХЛ в сезоне-2018/19.

«Василевский уже не первый сезон один из лучших вратарей лиги — его нынешние успехи закономерны. Он провёл фантастический регулярный чемпионат — во многом благодаря Андрею «Тампа» победила с большим отрывом. Мы также видели его отличную игру и в сборной России на чемпионатах мира. Да, в итоге в плей-офф у него и «молний» дела не задались, но это не отменяет их отличной игры. А неудачи в Кубке Стэнли случаются у всех — НХЛ слишком непредсказуема», — приводят слова Лундквиста «Известия».

«Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — впервые достался российскому голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому. Его соперниками в борьбе за награду были голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер и вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп.