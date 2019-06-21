Каменский: думаю, Кучеров ещё не достиг своего потолка

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал вручение форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.
«Уже банально говорить об уникальности Никиты и его нынешней роли в игре «Тампы» и сборной России. Благодаря индивидуальному классу Кучерова, развитому им за океаном за счёт фантастического трудолюбия, спортсмен получил признание всей мировой хоккейной общественности. Думаю, наш нападающий ещё не достиг своего потолка и в будущем порадует болельщиков новыми достижениями», — приводят слова Каменского «Известия».
Кучеров стал главным триумфатором традиционной церемония вручении наград НХЛ, выиграв три индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».
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