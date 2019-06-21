«Вегас» рассматривает варианты обмена с участием Никиты Гусева и Колина Миллера

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн заявил о возможности обмена форварда «Вегас Голден Найтс» Никиты Гусева.
«Вегас» продолжает вести переговоры с некоторыми командами, которые могут помочь освободить им место под потолком зарплат. Идут разговоры о защитнике Колине Миллере и Никите Гусеве, которого связывают с несколькими командами», — написал Лебрюн в «Твиттере».
26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1».
14 апреля 2019 года российский форвард подписал контракт с «рыцарями», но не сыграл за команду ни одного матча. Ранее права на Гусева принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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