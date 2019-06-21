Подколзин — о драфте: номер не важен. Хочу найти команду, которая будет доверять

Нападающий Василий Подколзин поделился ожиданиями от драфта юниоров НХЛ и рассказал о планах.

«Сначала я завершу двухлетний контракт в КХЛ. После этого планирую играть в НХЛ. Хочу остаться в лиге надолго. Как и многие молодые хоккеисты, я мечтаю выиграть Кубок Стэнли.



Номер на драфте не важен для меня, ведь я хочу найти команду, которая будет доверять мне. Стараюсь не смотреть на различные рейтинги слишком часто. Я же не могу повлиять на то, какой клуб выберет меня», — цитирует Подколзина TVA Sports.

Драфт НХЛ 2019 года пройдёт в Ванкувере 21-22 июня на домашней арене «Ванкувер Кэнакс». В ночь на 22 июня мск состоится первый раунд, 22 июня в 17:00 начнётся выбор во втором-седьмом раундах. Всего будет выбрано 217 игроков.

Кого выберут под первым номером на драфте юниоров НХЛ?