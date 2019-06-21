Давыдов — о Кучерове: пресса торопится с восторгом. Он ничего не завоевал

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о триумфе Никиты Кучерова на церемонии вручения индивидуальных наград по итогам регулярного сезона НХЛ.
«О Кучерове читаю множество восторженных отзывов, но, мне кажется, пресса торопится с восторженными оценками. Пока он ничего не завоевал ни с клубом, ни со сборной, мы видим, скажем так, только индивидуальные поклёвки. И нужно делать поправку на то, что он играет за самый сильный клуб НХЛ, где его поддерживает множество сильных мастеров. То есть пока он и в сборной, и в клубе не такой ярко выраженный лидер, как Овечкин.
После индивидуального рекорда в НХЛ были высокие ожидания, но пока Кучеров в сборной России проявил себя игроком эпизода. Запомнил несколько ярких смен в овертайме бронзового матча с чехами и при разгромах сборных второго эшелона. А вот в ключевом полуфинале с финнами он ушёл в тень. По большому счёту, Никита Гусев провёл чемпионат мира как минимум не менее ярко, чем его тёзка из НХЛ», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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