Защитник первой пары «Колорадо» Тайсон Бэрри может покинуть клуб

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер заявил о возможном обмене звёздного защитника «Колорадо Эвеланш» Тайсона Бэрри.
«Ночная кража в Ванкувере. Торговые предложения по Тайсону Бэрри сильно продвинулись по сравнению с началом дня. Также ходят слухи по форварду „лавин“ Карлу Сёдербергу», — написал Дрегер в «Твиттере».
Контракт Бэрри с зарплатой в $ 5,5 млн рассчитан до конца сезона-2019/20. В минувшем сезоне канадский защитник забросил 14 шайб и сделал 45 результативных передач в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф 27-летний игрок отметился 8 (1+7) очками в 12 матчах. Бэрри является главным защитником «лавин». Он выступает за клуб с 2011 года с самого начала карьеры в лиге.
В Ванкувере в данный момент находятся генеральные менеджеры всех клубов Национальной хоккейной лиги. 21-22 июня на домашней арене «Ванкувер Кэнакс» пройдёт драфт юниоров.
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