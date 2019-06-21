Московское «Динамо» в сезоне-2019/20 будет играть на «канадской» площадке, информирует официальный сайт клуба. В новом сезоне домашние матчи бело-голубых будут проходить на ледовой площадке с размерами 60×26 метров.
«Мы знаем о решениях конгресса Международной федерации хоккея и рекомендациях всем национальным федерациям проводить соревнования на площадках 60×26 метров. Считаем, что это позитивно скажется на зрелищности хоккейных матчей — будет больше голов и силовой борьбы. «Динамо» следует современным тенденциям и тоже перейдёт на канадский размер. Игра станет быстрее и активнее, что должно понравиться нашим болельщикам.
Наша домашняя арена является одной из лучших в Европе. Технически она очень современна и даёт возможность без труда изменять размер коробки. Закладные элементы позволяют установить любой из трёх видов бортовой системы — и канадский вариант, и финский, и европейский. Так что никаких проблем из-за этого перехода не будет. Наоборот, мы видим только плюсы», — прокомментировал решение спортивный директор «Динамо» Роман Бобков.
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