Генменеджер «Вашингтона»: Коннолли заслужил право пообщаться со всеми командами

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о селекционной работе клуба.

«Мы примем решение после того, как узнаем размер потолка зарплат. Вслед за этим мы поговорим с ребятами, ставшими свободными агентами.

Коннолли? Всё зависит от того, как на него смотрят в лиге, к каким контракту и роли он стремится. Он заслужил право пообщаться со всеми командами и оценить возможности. Мы собираемся с ним пообщаться. Посмотрим, чем это всё закончится.

Смит-Пелли и Орпик? Мы поговорили с агентами обоих игроков,. Мы подождем открытия периода интервью и будем с ними разговаривать дальше. Увидим, какие будут возможности и исходя из этого примем решение», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.