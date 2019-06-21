ХК «Сочи» в сезоне-2019/20 также будет играть на «канадской» площадке

ХК «Сочи» в сезоне-2019/20 будет играть на «канадской» площадке, информирует официальный сайт клуба.
«Такое решение было принято в связи с тем, что у ИИХФ уже есть принципиальное, хотя ещё не официальное, решение проводить Олимпийские игры 2022 года на североамериканских площадках. Кроме того, у нас есть технические возможности для того, чтобы смонтировать площадку к началу сентября.
Также, насколько мне известно, в предстоящем сезоне десять команд КХЛ планируют играть на площадках уменьшенного размера по аналогичным причинам. Наш главный тренер доволен – он почти всю карьеру провёл на таких площадках», — прокомментировал решение генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев.
Сообщается, что процесс изменения конфигурации площадки займёт определённое время, в связи с чем все матчи турнира Sochi Hockey Open будут сыграны в ледовой арене «Шайба».
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