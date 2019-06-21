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Лебрюн назвал возможную величину потолка зарплат в НХЛ в следующем сезоне

Лебрюн назвал возможную величину потолка зарплат в НХЛ в следующем сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Потолок зарплат в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги, скорее всего, будет ниже первоначальной оценки в $ 83 млн, сообщил инсайдер Пьер Лебрюн.

«Комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что лига ждёт подписания договора с профсоюзом игроков НХЛ. В субботу всё должно быть объявлено. Моё мнение: потолок зарплат будет или $ 81,5 млн или $ 82,0 млн», — написал Лебрюн.

По оценкам портала CapFriendly, специализирующимся на сборе информации о контрактах хоккеистов, на данный момент платёжная ведомость «Вегас Голден Найтс» составляет $ 83,1 млн. В тяжёлую ситуацию после заключения нового контракта с Эриком Карлссоном угодил и «Сан-Хосе Шаркс».

Увеличение потолка зарплат в декабре 2018 года анонсировал комиссар лиги Гэри Беттмэн. По его оценкам, лига ожидала увеличения с $ 79,5 млн, которые были в завершившемся сезоне, до $ 83 млн.

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