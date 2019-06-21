Два игрока «Барыса» готовятся к сезону в лагере Игоря Ларионова
Игроки «Барыса» Дмитрий Шевченко и Алексей Маклюков приступили к тренировкам перед предсезонными сборами. Они занимаются в лагере легендарного в прошлом российского нападающего Игоря Ларионова.
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Дмитрия Шевченко.
В минувшем сезоне КХЛ Шевченко стал одним из трёх игроков команды, не пропустившим ни одной встречи регулярного чемпионата, а также сыграл все 12 игр в плей-офф. Дмитрий набрал 13 (7+6) очков в регулярном первенстве и ещё 3 (1+2) в плей-офф Кубка Гагарина.
Маклюков провёл в сезоне КХЛ 73 игры – у него 16 (3+13) очков. Это лучший показатель в карьере защитника, играющего в лиге с 2016 года. Кроме того показатель полезности Маклюкова составил «+22».
«Барыс» объявил о продлении контрактов с Шевченко и Маклюковым
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