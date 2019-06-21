Серебряный призёр Олимпиады Брукс Мацек стал игроком «Автомобилиста»
«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Бруксом Мацеком, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 27-летний форвард выступал за «Чикаго Вулвз», являющийся фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате Брукс провёл 64 игры, в которых забросил 26 шайб и сделал 34 результативные передачи. В 17 играх плей-офф Мацек отметился 6 (5+1) очками. «Волки» дошли до финала Кубка Колдера, где проиграли «Шарлотт Чекерс».
Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии. В семи играх на турнире в Пхёнчхане Брукс забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Также игрок является участником двух чемпионатов мира.
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