Ленер: мне не стыдно сказать, что я психически болен

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер высказался после получения «Билл Мастертон Трофи» – награды за упорство, мужество и преданность хоккею. По ходу сезона-2017/18 шведского вратаря посещали мысли о самоубийстве.
«Со мной связывались люди, которые всё ещё боятся сделать первый шаг, боятся сделать то, что может изменить их жизнь. Я узнал, что многие решили пройти реабилитационную программу НХЛ после того, как я рассказал о своей ситуации. Но даже если бы это сделал всего один человек, оно бы того стоило.
Я думаю, что программа помогла мне впервые стать частью команды, работать вместе с ней. Программа и команда взаимодействовали, вместе делали очень правильные вещи. Это было хорошее сотрудничество. Проблема в том, что большинство не хочет открыто говорить о своих проблемах команде, поэтому она редко вовлечена в процесс.
Я прошёл долгий путь с тех пор, как покинул «Баффало». Я прошёл реабилитацию и начал предпринимать шаги, чтобы изменить свою жизнь. Это было нелегко, но главное – настойчивость. Сдаваться нельзя. Нужно просто довериться процессу, сделать всё, что нужно. Моя жена и окружающие меня люди поддерживали меня. Нужно было верить.
Конечно, всегда будет взлёты и падения. Думаю, это бывает со всеми. Моей проблемой было то, что мои падения были очень низкими и продолжительными. Так же было и со взлётами. Но теперь мне поставили диагноз и выписали лекарства. Я узнал, как справляться со своими проблемами. Мне нужно ещё многому научиться, но я знаю, что это возможно. Сейчас многие люди тоже должны сделать этот первый шаг. Мне не стыдно сказать, что я психически болен, ведь это не значит, что я психически слаб», – сказал Ленер.
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