Генменеджер «Тампы» — о Кэллахане: Райан рассчитывал на новый контракт

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал ситуацию с американским нападающим Райаном Кэллаханом, которому рекомендовано завершить карьеру.
«Он гордится тем, что является настоящим бойцом. Я знаю, что он рассчитывал не только отыграть свой контракт до конца, но и подписать новый», — цитирует БрисБуа официальный сайт НХЛ.
34-летнему игроку диагностировано дегенеративно-дистрофическое заболевание диска — эффект ежедневного стресса и небольших повреждений, которые приводят к сдавливанию корешков cпинного мозга и сопровождаются сильными болями и слабостью.
В минувшем сезоне Кэллахан провёл 52 матча за «Тампу», в которых отметился 17 (7+10) очками. За американский клуб Райан выступает с 2014 года. Ранее он восемь лет представлял в Национальной хоккейной лиге «Нью-Йорк Рейнджерс».
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