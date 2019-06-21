Иван Барбашёв рассказал о падении с пожарной машины во время чемпионского парада

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал о падении с пожарной машины во время чемпионского парада.

«Было очень много народу, всё снималось на камеры. Это была машина, на которой весь парад ехал Райан О'Райлли. Мы с парнями отбивали пятюни фанатам, затем залезли на эту машину. Какое-то время она не двигалась, но при первом же небольшом движении я просто потерял равновесие. На видео всё выглядело страшно, но на самом деле я упал несильно. Успел сгруппироваться и приземлился на пятую точку. Обошлось без травм и синяков.

Армстронг пошутил, что во мне было много обезболивающих? Так и есть, поэтому я ничего не почувствовал. Мы ехали часа два-три, всё это время праздновали, выпивали. Наслаждались победой вместе с болельщиками», — рассказал Барбашёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луиса»