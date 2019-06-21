Барбашёв: после произошедшего с братом отец сразу сказал, что еду в Канаду

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, как отправился в Канаду в начале хоккейной карьеры.

«Мне хорошо живётся в США. Теперь вот и Кубок Стэнли выиграл, достиг цели, к которой шёл. Когда только приезжал в Канаду, было трудно, не знал английского языка. Но вместе со мной в «Монктоне» играл Дмитрий Яшкин. Мы провели год вместе, потом он уехал, а мой английский стал лучше. В «Монктоне» я обрёл много друзей. Есть ребята, с которыми до сих пор общаюсь. Что касается России, то я прилетал на родину достаточно часто. Проводил в стране по три-четыре месяца.

Интервью отца про брата? Мой папа очень эмоциональный человек. После всего произошедшего с братом отец сразу сказал: «Так, Ваня поедет в Канаду». Уехать в Канаду – одно из самых правильных решений, которое могло быть. Я прошёл путь канадской «юниорки», поиграл в АХЛ, после чего пробился в НХЛ.

С моей стороны было много терпения. Посмотрите на мой первый год в АХЛ. Я играл в четвёртом звене, не было игрового времени, а порой просто не ставили на игры. Сейчас же за всё воздалось, в плей-офф моё игровое время превышало 15 минут, а в седьмом матче я провёл на льду 17 минут! Это очень круто, я благодарен судьбе за всё случившееся», — сказал Барбашёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.