Анисимов: прислушиваемся к мнению болельщиков, которым надоело бесконечное кино

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что в лиге прислушиваются к мнению болельщиков.
«Хоккей не стоит на месте, он становится всё более зрелищным. Именно для того, чтобы зритель видел больше красивых комбинаций, бросков по воротам, голов и меньше остановок, связанных с просмотрами судьями моментов, мы и инициируем изменения.
Если же говорить о приближении к правилам НХЛ – мы уже три года просматриваем эпизоды, связанные, например, с игрой высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот, или пасом рукой. В НХЛ только сейчас ввели эти положения.
Мы прислушиваемся к мнению болельщиков, которым надоело бесконечное кино на матчах. Конечно, совсем от него не уйти, но мы постараемся сократить его до минимума", — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.
- 21 июня 2019
-
15:20
-
15:01
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:31
-
12:11
-
11:53
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:19
-
10:10
-
10:01
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:34
-
08:21
-
08:15
-
07:59
-
03:55
-
01:59
-
01:04
-
00:28
-
00:06
- 20 июня 2019
-
23:16
-
22:50
-
22:29
-
21:58
-
21:28