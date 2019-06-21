Анисимов: прислушиваемся к мнению болельщиков, которым надоело бесконечное кино

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что в лиге прислушиваются к мнению болельщиков.

«Хоккей не стоит на месте, он становится всё более зрелищным. Именно для того, чтобы зритель видел больше красивых комбинаций, бросков по воротам, голов и меньше остановок, связанных с просмотрами судьями моментов, мы и инициируем изменения.

Если же говорить о приближении к правилам НХЛ – мы уже три года просматриваем эпизоды, связанные, например, с игрой высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот, или пасом рукой. В НХЛ только сейчас ввели эти положения.

Мы прислушиваемся к мнению болельщиков, которым надоело бесконечное кино на матчах. Конечно, совсем от него не уйти, но мы постараемся сократить его до минимума", — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.