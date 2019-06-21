Вудкрофт: не терпится вернуться в Минск. Моя миссия не была завершена

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после возвращения на должность.
«Не терпится вернуться в Минск! Знаю, впереди много работы. Но я в предвкушении большого вызова. Хочу поскорее начать второе путешествие с «Динамо». В Беларуси есть хорошие хоккеисты — буду рад вновь поработать с ними, поучаствовать в развитии, передать опыт. Чувствую, что во время первого прихода в Минск миссия не была завершена. И сейчас я возвращаюсь, чтобы постараться её завершить. Это меня мотивирует.
Игроки, с которыми уже заключены контракты? Хорошо знаю многих, потому что они привлекались в национальную команду, когда я работал там ассистентом: братья Малявко, братья Костицыны, Готовец, Стефанович, Когалёв… Сейчас надо постараться собрать игроков воедино, чтобы они стали настоящей командой, в которую каждый вносит свой вклад», — цитирует Вудкрофта официальный сайт белорусского клуба.
- 21 июня 2019
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