Вудкрофт: не терпится вернуться в Минск. Моя миссия не была завершена

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после возвращения на должность.

«Не терпится вернуться в Минск! Знаю, впереди много работы. Но я в предвкушении большого вызова. Хочу поскорее начать второе путешествие с «Динамо». В Беларуси есть хорошие хоккеисты — буду рад вновь поработать с ними, поучаствовать в развитии, передать опыт. Чувствую, что во время первого прихода в Минск миссия не была завершена. И сейчас я возвращаюсь, чтобы постараться её завершить. Это меня мотивирует.

Игроки, с которыми уже заключены контракты? Хорошо знаю многих, потому что они привлекались в национальную команду, когда я работал там ассистентом: братья Малявко, братья Костицыны, Готовец, Стефанович, Когалёв… Сейчас надо постараться собрать игроков воедино, чтобы они стали настоящей командой, в которую каждый вносит свой вклад», — цитирует Вудкрофта официальный сайт белорусского клуба.