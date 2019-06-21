Комиссар НХЛ: драфт стал яркой сценой, через которую проходят будущие звёзды

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал выбор Монреаля местом проведения драфта 2020 года.

«Первый драфт НХЛ прошёл в 1963 году в небольшом зале отеля в Монреале, поэтому мне очень приятно объявить, что драфт в каком-то роде возвращается к истокам. Драфт НХЛ стал яркой сценой, через которую проходят будущие звёзды на пути к своим хоккейным карьерам. В Монреале драфт проходил чаще, чем где-либо», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

«Мы очень рады, что лига выбрала нас местом проведения такого престижного мероприятия. Это доверие демонстрирует, что Монреаль остается одним из ведущих городов НХЛ. Для многих молодых игроков данное событие в Bell Centre станет экстраординарным опытом», — сказала исполнительный вице-президент «Монреаль Канадиенс» Франс-Маргарет Беланже.

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