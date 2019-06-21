Определены все участники и расписание Кубка губернатора Нижегородской области

Определен состав участников предсезонного турнира на Кубок губернатора Нижегородской области, информирует официальный сайт «Торпедо». В этом году турнир пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 11 августа.

В нём примут участие четыре команды: «Торпедо» (Нижний Новгород), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Минск) и команда «Хумо» (Ташкент), которая в ближайшем сезоне вступит в ВХЛ.

Календарь матчей:

7 августа, среда

15:00 Хумо (Ташкент) – Динамо (Минск)

19:00 Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Москва)

8 августа, четверг

15:00 Динамо (Минск) – Динамо (Москва)

19:00 Торпедо (Нижний Новгород) – Хумо (Ташкент)

10 августа, суббота

13:00 Динамо (Москва) – Хумо (Ташкент)

17:00 Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Минск)

11 августа, воскресенье

13:00 Матч за третье место

17:00 Финал