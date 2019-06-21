Определены все участники и расписание Кубка губернатора Нижегородской области

Определен состав участников предсезонного турнира на Кубок губернатора Нижегородской области, информирует официальный сайт «Торпедо». В этом году турнир пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 11 августа.
В нём примут участие четыре команды: «Торпедо» (Нижний Новгород), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Минск) и команда «Хумо» (Ташкент), которая в ближайшем сезоне вступит в ВХЛ.
Календарь матчей:
7 августа, среда
15:00 Хумо (Ташкент) – Динамо (Минск)
19:00 Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Москва)
8 августа, четверг
15:00 Динамо (Минск) – Динамо (Москва)
19:00 Торпедо (Нижний Новгород) – Хумо (Ташкент)
10 августа, суббота
13:00 Динамо (Москва) – Хумо (Ташкент)
17:00 Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Минск)
11 августа, воскресенье
13:00 Матч за третье место
17:00 Финал
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