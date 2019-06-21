«Чикаго» и «Нэшвилл» проявляют интерес к Перри
Бывший нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, попал в сферу интересов «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает The Athletic.
На этой неделе «утки» выкупили контракт канадского хоккеиста, который провёл в клубе 14 лет. «Дакс» выплатят 34-летнему форварду $ 8 млн за четыре года.
В минувшем сезоне канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14». Форвард провёл первый матч в сезоне только 3 февраля 2019 года. Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. Изначально предполагалось, что хоккеист выбыл из строя на пять месяцев, но его восстановление прошло с опережением графика.
Мюррей: выкуп контракта Перри — одно из самых сложных решений за 44 года в НХЛ
- 21 июня 2019
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