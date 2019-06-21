Дюшейн может продолжить карьеру в «Далласе» или «Нэшвилле»

Канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн заинтересовал «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз», информирует The Athletic. 1 июля хоккеист станет неограниченно свободным агентом.



Клубы Западной конференции НХЛ планируют побороться за форварда на рынке свободных агентов. Ранее сообщалось, что в услугах Дюшейна также заинтересована «Аризона Койотс». Не исключен вариант, при котором североамериканец останется в «Блю Джекетс».



В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. По действующему контракту хоккеист зарабатывает $ 6 млн.

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