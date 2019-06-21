Роузен: Проворов может рассчитывать на контракт с зарплатой $ 4,95 млн в год

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен поделился мнением о будущем защитника Ивана Проворова, пока не подписавшего новый контракт с «Филадельфией Флайерз».



«На мой взгляд, отправной точкой для Проворова должен стать шестилетний контракт Ноа Хэнифина на $ 29,7 млн (среднегодовая зарплата — $ 4,95 млн). Именно на такую сумму может рассчитывать россиянин.



Хэнифин заключил долгосрочный контракт в 21-летнем возрасте, проведя три сезона в лиге. У него было 83 очка в 239 матчах за «Каролину», которая впоследствии обменяла его в «Калгари». Проворову 22 года, он выступает в НХЛ на протяжении трёх лет. У Ивана 97 очков в 246 матчах, и он не пропустил ни одной игры.



Впрочем, Хэнифин подписал новый контракт, проведя лучший их трёх сезонов в лиге. Продуктивность Проворова снизилась — он набрал на 15 очков меньше, чем в предыдущем сезоне. Конечно, «Флайерз» могут использовать этот факт как рычаг во время переговоров. Проворов молод, это не готовый продукт. Стоит понимать, что прошлый сезон был непростым для всей команды в связи со сменой главного тренера и генерального менеджера. Игра под руководством Алена Виньо может благоприятно сказаться на Проворове», — написал Роузен в своей колонке на официальном сайте лиги.

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