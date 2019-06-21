Онлайн-трансляция драфта НХЛ — 2019 начнётся в 3:00 мск

21–22 июня в Ванкувере на домашней арене «Ванкувер Кэнакс» пройдёт 57-й драфт Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию драфта юниоров НХЛ.

Кого выберут под первым номером на драфте юниоров НХЛ?

Преддрафтовый рейтинг возглавил американский нападающий Джек Хьюз, удачно выступивший на ЧМ-2019, форвард Каапо Какко — второй. В лидерскую десятку из россиян попал только форвард Василий Подколзин, занявший шестую строчку. В первую тридцатку вошли Егор Афанасьев (24) и Илья Николаев (28).



Топ-10 рейтинга драфта Национальной хоккейной лиги



1. Джек Хьюз (н)

2. Каапо Какко (н)

3. Боуэн Байрам (з)

4. Алекс Таркотт (н)

5. Дилан Казинс (н)

6. Василий Подколзин (н)

7. Мэттью Болди (н)

8. Пейтон Кребс (н)

9. Коул Кофилд (н)

10. Тревор Зеграс (н).