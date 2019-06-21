«Нефтехимик» отреагировал на скандальные высказывания Гальярди

«Нефтехимик» прокомментировал скандальные байки канадского форварда Ти Джей Гальярди, ранее выступавшего в Нижнекамске.



«На днях бывший игрок «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди у себя на родине в Канаде, став гостем одиозного подкаст-шоу Пола Биссоннета, рассказал историю пребывания в Нижнекамске и при этом назвал наш город «задницей мира».



Честно говоря, байки мистера Гальярди очень рассмешили. Похоже, что, завязав с хоккеем, Ти Джей решил переквалифицироваться в стендап-комика, но пока выходит так себе. Ведь в подкасте мы не услышали о танцующих под балалайку медведях на улицах Нижнекамска, о пьяных мужиках в ватниках и шапках-ушанках, а также о свирепых морозах, от которых отмерзает всё. Недорабатываете, мистер Гальярди, маловато клише в вашем монологе. Для себя вы обнаружили «задницу мира» в Нижнекамске, но мы рекомендовали бы вам, мистер Гальярди, заглянуть в свою статистику времён выступления в составе нашей команды. Вас, игрока с неплохим послужным списком в НХЛ, приглашали в «Нефтехимик», чтобы помочь ему добиться поставленной цели. Однако в то время, когда другие легионеры были лидерами коллектива, вы оказались его балластом.



За последние 15 лет за «Нефтехимик» выступало немало легионеров из разных стран. Здесь с лучшей стороны заявили о себе американцы Майкл Гарнетт, Дерон Куинт и Дэн Секстон, швед Никлас Перссон, чехи Петр Коукал и Томаш Нетик, финны Оскар Осала и Вилле Колппанен, словак Мартин Цибак и Томаш Староста и многие другие ребята. Нижнекамск и ХК «Нефтехимик» для них были местом профессиональной деятельности. Они с большим уважением относятся к России, Татарстану и Нижнекамску. За годы, проведённые здесь, некоторые ребята успели выучить русский язык. Со многими из них у клубных работников остались тёплые, дружеские отношения.



Гальярди же за два месяца своего пребывания в «Нефтехимике» не впечатлил своей игрой ни тренерский штаб, ни болельщиков», — говорится заявлении, опубликованном на странице «Нефтехимика» в сети «ВКонтакте».

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