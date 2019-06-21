Генменеджер «Нью-Джерси»: Какко напоминает Ягра

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро оценил фаворитов предстоящего драфта юниоров НХЛ — американца Джека Хьюза и финна Каапо Какко. «Дьяволы» получили право выбирать первыми в результате специальной лотереи.



«Они сильно отличаются. Какко — большой, сильный парень с отличным чутьём у ворот. Он напоминает Яромира Ягра. У него отличные руки, и он тоже может играть в центре. Все говорят, что это выбор между флангом и центром, но Хьюз играл на левом краю во время чемпионата мира. У Джека невероятное понимание игры и видение поля. Он умеет делать партнёров лучше. Я бы хотел выбирать и первым, и вторым. Настолько они хороши», — приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ.



Первый раунд драфта пройдёт в ночь с 21 на 22 июня мск.

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