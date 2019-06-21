«Сент-Луис» поднимет чемпионский баннер перед игрой с «Вашингтоном»

Стала известна дата первого домашнего матча «Сент-Луис Блюз» в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.



По информации официального сайта «музыкантов», в ночь с 2 на 3 октября мск команда встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Перед началом игры состоится специальная церемония, в ходе которой под своды арены поднимут баннер в честь победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли — 2019.



«Сент-Луис», в составе которого выступают российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, впервые в истории стал обладателем почётного трофея. В финальной серии подопечные Крэйга Берюбе одолели в семи матчах «Бостон Брюинз». «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли годом ранее, обыграв в финале со счётом 4-1 хоккеистов «Вегас Голден Найтс».

«Уехать в Канаду – правильное решение». Барбашёв – о мечте и Кубке Стэнли Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв дал большое интервью «Чемпионату», рассказав о победе, к которой он шёл с самого детства.