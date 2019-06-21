Куликов: Кучеров — лучший нападающий в НХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов высоко оценил мастерство нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Кучеров — однозначно лучший нападающий в НХЛ. Это видно и по набранным им очкам в сезоне. Против «Тампы» крайне сложно играть, и всё благодаря Никите, который демонстрирует запредельный уровень хоккея», — приводят слова Куликова «Известия».
По итогам минувшего сезона Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, попутно установив рекорд для российских хоккеистов. Помимо этого, Никита получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».
Российский форвард получил 164 первых места из 171 в опросе, по итогам которого и стал известен обладатель приза, вручаемого самому ценному игроку. Три человека поставили Никиту на второе место, два — на третье, ещё два — на четвёртое.
- 21 июня 2019
-
23:46
-
23:14
-
22:45
-
22:16
-
21:51
-
21:14
-
20:59
-
20:29
-
20:01
-
19:40
-
19:31
-
18:41
-
18:36
-
18:14
-
18:00
-
17:31
-
17:30
-
17:13
-
17:05
-
16:45
-
16:14
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:01
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:31
-
12:11
-
11:53