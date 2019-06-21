Куликов: Кучеров — лучший нападающий в НХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов высоко оценил мастерство нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Кучеров — однозначно лучший нападающий в НХЛ. Это видно и по набранным им очкам в сезоне. Против «Тампы» крайне сложно играть, и всё благодаря Никите, который демонстрирует запредельный уровень хоккея», — приводят слова Куликова «Известия».

По итогам минувшего сезона Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, попутно установив рекорд для российских хоккеистов. Помимо этого, Никита получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Российский форвард получил 164 первых места из 171 в опросе, по итогам которого и стал известен обладатель приза, вручаемого самому ценному игроку. Три человека поставили Никиту на второе место, два — на третье, ещё два — на четвёртое.

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