«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал Каапо Какко на драфте-2019

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит драфт-2019 Национальной хоккейной лиги.

Финский форвард Каапо Какко был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под вторым номером драфта. Третьим номером стал канадский центральный нападающий Кирби Дах, который будет выступать за «Чикаго Блэкхоукс».

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.

Напомним, что под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.