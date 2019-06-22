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Какко: хочу доказать «Дэвилз», что они ошиблись, не взяв меня под первым номером

Какко: хочу доказать «Дэвилз», что они ошиблись, не взяв меня под первым номером
Хоккей / НХЛ 0

Финский форвард Каапо Какко, выбранный под общим вторым номером на драфте НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился эмоциями от этого события.

«Моя цель – играть в НХЛ в этом сезоне, надеюсь, я к этому готов. Да, я хочу доказать «Дэвилз», что они ошиблись, не взяв меня под первым номером», — сказал с улыбкой Какко.

Напомним, что под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.

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