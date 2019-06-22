Представитель «Ванкувера» уточнил в шпаргалке, называя фамилию Подколзина

Специальный советник генерального менеджера «Ванкувер Кэнакс» Стэн Смил уточнил в шпаргалке, называя фамилию российского нападающего Василия Подколзина на драфте-2019, который в эти минуты проходит в Ванкувере на домашней арене канадского клуба. «Кэнакс» выбрали россиянина по 10-м номером.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

У Подколзина есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ.

В минувшем сезоне «Ванкувер Кэнакс» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко.

Напомним, что под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.