Подколзин: без разницы, что в «Ванкувере» было мало россиян за последние 20 лет

Российский нападающий Василий Подколзин прокомментировал чего выбор клубом «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером драфта.

«Очень рад, что меня выбрал «Ванкувер», надеюсь, это начало большого пути. Буду делать на поле ту работу, которую скажет тренер. Могу быть силовым форвардом, могу отдавать передачи, люблю забивать голы. Хочется считать себя снайпером. Надеюсь, за два сезона поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым. Не нервничаю из-за того, что в «Ванкувере» за последние 20 лет было мало российских игроков. В принципе, без разницы. Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером». Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над этим в следующие два года", — цитирует Подколзина TSN