Владелец «Далласа» перепутал имя и фамилию игрока, называя выбор на драфте

Старший владелец команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старс» Боб Гальярди перепутал имя игрока с его фамилией, называя выбор Томаса Харли на драфте НХЛ, который в настоящее время проходит на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада).

Напомним, что под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.



Российский нападающий Василий Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером драфта.

17-летний уроженец Нью-Йорка Харли в прошедшем сезоне играл на позиции защитника за кклуб «Стальные головы» из Миссуаги в хоккейной лиге Онтарио. Он принял участие в 68 встречах своей команды и набрал 58 очков по системе гол плюс пас, став лидером по этому показателю среди ровесников.