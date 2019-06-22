Владелец «Далласа» перепутал имя и фамилию игрока, называя выбор на драфте
Старший владелец команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старс» Боб Гальярди перепутал имя игрока с его фамилией, называя выбор Томаса Харли на драфте НХЛ, который в настоящее время проходит на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада).
Напомним, что под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.
Российский нападающий Василий Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером драфта.
17-летний уроженец Нью-Йорка Харли в прошедшем сезоне играл на позиции защитника за кклуб «Стальные головы» из Миссуаги в хоккейной лиге Онтарио. Он принял участие в 68 встречах своей команды и набрал 58 очков по системе гол плюс пас, став лидером по этому показателю среди ровесников.
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